森永乳業の「森永アロエヨーグルト2個パック」森永乳業は5日、「森永アロエヨーグルト」シリーズ7品を2025年1月6日出荷分から値上げすると発表した。一律で20円上げる。アロエの原産国であるタイで、生産コストが上昇したことや、生産量が減少したことが要因としている。2個パックの希望小売価格は260円が281円になる。