クラウドワークス [東証Ｇ] が11月5日大引け後(16:00)に決算を発表。24年9月期の連結営業利益は前の期比16.2％増の13.4億円になり、25年9月期も前期比20.0％増の16億円に伸びる見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比18.9％減の2.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.5％→5.7％に大幅悪化した。