国際計測器 [東証Ｓ] が11月5日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益を従来予想の1億円の赤字→1.5億円の黒字(前年同期は5.5億円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常損益も従来予想の3億円の黒字→4億円の黒字(前期は1.5億円の赤字)に33.3％上方修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】