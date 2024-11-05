川本産業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時２０分ごろに発表した第２四半期累計（４～９月）連結決算が、売上高１６２億２９００万円（前年同期比１１．１％増）、営業利益３億４００万円（同３．０倍）、純利益２億３８００万円（同３３．５％増）となり、従来予想の営業利益１億７０００万円を大幅に上回って着地したことが好感されている。 一般消費者の防災意識の高まりを背景にして、主要取引先