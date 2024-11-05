○経済統計・イベントなど ００：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数 ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の議事要旨 １６：００独・製造業新規受注 １７：５０仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １９：００ユー