JAPANNEXTは、37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートおよびUWQHD＋（解像度3840×1600）に対応した湾曲ウルトラワイドゲーミング液晶ディスプレイ「JN-IB375C144UQR-H」を11月1日に発売した。公式オンラインショップでの価格は10万9800円。JN-IB375C144UQR-H●包み込むような没入感JN-IB375C144UQR-Hは、37.5インチのUWQHD＋曲面パネル（R2300）を採用し、プレーヤーを包み込むような曲面で没入