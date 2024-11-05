中国の新型エネ貯蔵、電力供給確保や新エネ消化で役割発揮「新型エネルギー貯蔵の発展分析報告2024」発表会の現場。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京11月5日】中国送電大手、国家電網傘下のシンクタンクである国網能源研究院がこのほど発表した「新型エネルギー貯蔵の発展分析報告2024」によると、ここ数年、中国では政策による支援の強化や応用シーンの拡大を受けて、新型エネルギー貯蔵の設備容量が増加を続け、利
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