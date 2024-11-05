ヘンリー王子夫妻が、ポルトガルに豪邸を購入したことが報じられた。現在、米カリフォルニア州モンテシートの豪邸でアーチー君（５）とリリベットちゃん（３）と暮らしているヘンリー王子（40）とメーガン妃（43）が、財産を不動産につぎ込んでいると言われている。 【写真】メーガン妃、長男アーチーくん、長女リリベットちゃんとヘンリー王子一家の４人 あ