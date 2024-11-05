日本財団（東京都港区、笹川陽平会長）は５日、社会貢献活動に取り組むアスリートを表彰する『ＨＥＲＯｓＡＷＡＲＤ２０２４』の受賞者に、プロボクシングＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王者・那須川天心（帝拳）らが決まったと発表した。授賞式は１２月に都内で行われる予定。日本財団は、アスリートの社会貢献活動を推進する「ＨＥＲＯｓ〜Ｓｐｏｒｔｓｍａｎｓｈｉｐｆｏｒｔｈｅｆｕ