瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８が４日、東京・池袋のＳＴＵ４８東京劇場で「ＳＴＵ４８ＳＨＯＷＣＡＳＥＬＩＶＥ！１ｓｔ〜５ｔｈ」と題した新公演を行った。同グループ所属のキングレコード直営ライブハウス「ＣｌｕｂＭｉｘａ」を、公演時は「ＳＴＵ４８東京劇場」と名称を変更して、専用劇場として今後も定期公演を開催。初日となるこの日は、石田千穂、久留島優果、高雄さやか、兵頭葵、福