人気ゲーム「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Café (カービィカフェ)』が、冬の訪れを祝う「カービィカフェ WINTER 2024」を11月13日（水）から順次開催する。カービィカフェ TOKYO／HAKATAでは2024年11月13日から2025年3月4日まで、カービィカフェ OSAKAでは2025年1月15日から2025年3月4日までの期間限定で楽しめる。「カービィカフェ WINTER 2024」では、ミルクやチーズをたっぷり使ったあたたかい冬の新作メニューや