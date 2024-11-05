天皇、皇后両陛下は５日午後、今年度の文化勲章受章者と文化功労者を皇居・宮殿に招き、茶会を催された。文化勲章受章者らとの宮中茶会はコロナ禍前の２０１９年１１月以来５年ぶり。茶会には両陛下の長女愛子さまと秋篠宮ご夫妻、次女佳子さまが同席した。宮内庁によると、愛子さまの宮中茶会出席は初めて。文化勲章受章者は漫画家ちばてつやさん（８５）ら７人全員、文化功労者はプロゴルファー青木功さん（８２）ら１５人