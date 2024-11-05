【スイス】 雇用統計（10月）15:45 予想2.5%前回2.5%（失業率（季調前）) 予想2.6%前回2.6%（失業率（季調済）) 【ユーロ圏】 フランス鉱工業生産指数（9月）16:45 予想-0.7%前回1.4%（前月比) フランス財政収支（9月）16:45 予想N/A前回-1719.0億ユーロ 【英国】 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30 予想51.8前回51.8 【カナダ】