5日午後、SHINeeのミンホがSBSパワーFM「2時脱出Cultwo Show」に出演するため、ソウル陽川区（ヤンチョング）木洞（モクトン）のSBS社屋へ向かった。・SHINee ミンホ、タイトル曲「CALL BACK」MV公開…叙情的なボーカルに注目・SHINee ミンホ、RIIZE ソヒ＆aespaのNINGNINGを絶賛！コラボに感謝「バランスが完璧」