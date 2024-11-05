日本酒や焼酎、泡盛など「伝統的酒造り」が、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録される見通しになった。生産者は伝承への思いを新たにしている。石川県珠洲市の「宗玄酒造」は、創業２５０年を超える老舗の酒蔵だ。元日の能登半島地震では、奥能登地域の酒蔵１１社が全て被災し、宗玄酒造も蔵に土砂が流入。出荷前の貯蔵タンク４０基の一部に傾きやひびが生じ、半分以上の酒の廃棄を余儀なくされた。９