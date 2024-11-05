信濃毎日新聞社の新印刷工場「松本印刷センター」＝長野県松本市（同社提供）信濃毎日新聞社は5日、長野県松本市に完成した新印刷工場「松本印刷センター」の始動式を開いた。免震構造の鉄骨4階建て延べ約1万平方メートルで、輪転機2セットを設置。豪雨災害に備えるため1階の床を高くし、浸水防止のドアを設けた。11日から稼働し、紙面の印刷を始める。小坂壮太郎社長は式後の祝賀会で、経営の根幹を支えるのは引き続き紙の新