ムゲンエステート＝後場急伸し年初来高値更新。午後２時ごろ、２４年１２月期の連結業績予想について、売上高を６０８億９６００万円から６１２億２４００万円（前期比１８．６％増）へ、営業利益を６８億６１００万円から８９億４５００万円（同５０．７％増）へ、純利益を３９億８５００万円から５３億７２００万円（同４７．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６８円から９２円（前期６３円）へ引き上げ