Ａｍａｚｉａ [東証Ｇ] が11月5日大引け後(15:30)に業績修正を発表。24年9月期の連結最終損益を従来予想の4.2億円の赤字（非連結）→5.9億円の赤字に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前の期末の純資産を31.4％毀損する規模となった。ただ、通期の連結経常損益は従来予想の4.1億円の赤字（非連結）→4.1億円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 ※今期から連結決算に移行。 ※