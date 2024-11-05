JR東海リテイリング・プラスは、2024年11月12日(火)より、日本全国うまいもん巡り旅―北陸編―を開催します。 JR東海リテイリング・プラス「日本全国うまいもん巡り旅―北陸編―」  開催期間：2024年11月12日(火)〜2024年12月2日(月)開催場所：東京駅〜新大阪駅の「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション