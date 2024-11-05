中国軍が5日に公開した空軍の新型ステルス戦闘機「殲35」（新華社＝共同）【北京共同】中国軍は5日、空軍の新型ステルス戦闘機「殲35」の画像を公開し、今月中旬に広東省珠海市で開催される国際航空宇宙ショーで展示すると発表した。殲35は将来的に空母に搭載されるとみられる。東・南シナ海や台湾を巡り米国や周辺国との緊張が高まる中、次世代ステルス戦闘機開発による戦力強化を誇示する狙い。国営中央テレビは軍事専門家の