5日午後、チョン・ヘインが「DIOR HOLIDAY SEASON EVENT」のため仁川（インチョン）国際空港を通じてシンガポールへ出国した。・チョン・ヘイン、六本木の街中で記念ショット…東京タワーを背景に明るい笑顔・チョン・ヘイン、約1年ぶりとなる日本ファンミーティングの模様を12月28日にCSテレ朝チャンネル1で独占放送！