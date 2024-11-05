ローソンストア100は、14日に発売する「ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…」とのコラボキャンペーンを開催する。期間は、13日～12月3日まで。 キャンペーンでは、オリジナルのコラボフードの販売や、期間中にPontaカードまたはdポイントカードを提示すると、対象商品1個購入ごとにスタンプを1つ進呈する「レシートスタンプキャンペーン」も開催する。 そ