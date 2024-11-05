■台風22号(インシン) 【写真を見る】【全般台風情報】強い台風22号2024最大瞬間風速50メートル現在フィリピンの東にこのあとの勢力と進路は全国の天気も【進路予想】 気象庁が11月5日12時45分に発表した内容です。 5日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯16度30分 (16.5度