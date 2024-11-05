【モデルプレス＝2024/11/05】アーティストのhitomiが11月2日、自身のInstagramを更新。26年前の貴重な写真を披露した。【写真】hitomi、美脚披露 26年前の貴重な姿◆hitomi、1998年に出演したCMのオフショット公開hitomiは「ポッカ『レモンの雫』オーストラリアロケ。26年前。すんごいベリーショート」と添えて、1998年に出演したCMのオフショットを投稿した。ロングヘアのイメージが強いhitomiだが、この時はベリーショートヘア