崇陽渓漫遊道でサイクリングイベント中国・武夷山市2日、中華武夷茶博園を出発するサイクリング愛好家ら。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）【新華社武夷山11月5日】中国福建省武夷山市で2日午後、「福建省第1回アウトドアスポーツフェスティバル（南平）崇陽渓漫遊道サイクリングイベント」が開かれ、愛好家300人以上が自転車ツアーに参加した。 コースは中華武夷茶博園を出発し、崇陽渓漫遊道に沿って恒大山水城、曹坊、