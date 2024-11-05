大みそかに3部構成で開催される『RIZIN DECADE』（さいたまスーパーアリーナ）の第3部『Yogibo presents RIZIN.49』対戦カード発表会見が5日に都内で行われ、カードとして鈴木千裕vs.クレベル・コイケによるフェザー級タイトルマッチが決定した。昨年6月以来の再戦に向けて、早くも両者が静かに火花をちらした。【画像】大みそか『RIZIN.49』で対戦する王者・鈴木千裕と挑戦者のクレベル・コイケ昨年6月の初対戦では、1ラウン