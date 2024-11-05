10月17日（木）、アイドルグループ・Snow Manのメンバーが週替わりでパーソナリティを務めるラジオ番組「不二家 presents Snow Manの素のまんま」（文化放送・毎週木曜21時～21時30分）が放送。この日のパーソナリティは向井康二と目黒蓮が担当し、向井康二が『ロンドン ファッションウィーク2025春夏』でロンドンで開催されるバーバリーのショー会場を見学したことについ