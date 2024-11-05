立憲民主党の野田佳彦代表と国民民主党の玉木雄一郎代表は５日、国会内で会談した。自民党派閥の裏金事件に関し、再発防止策は不十分だとして年内に政治資金規正法の再改正を図る立場で一致。野田氏は所得税負担が生じる「１０３万円の壁」見直しについて、国民民主に歩調を合わせて実現を目指す考えを伝えた。「１０３万円の壁」見直しは国民民主が最重要視する政策で、自民と近く協議入りする。野田氏としては、国民民主が自