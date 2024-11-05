「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、ジオマテックが「買い予想数上昇」で１位となっている。 １日の取引終了後、２５年３月期単独業績予想について、営業利益を２０００万円から１億７０００万円（前期６億５５００万円の赤字）へ、最終利益を４９００万円から１億９０００万円（同１６億６９００万円の赤字）へ上方修正した。売上高は５２億円（前期比１２．９％増）の従来