綏芬河鉄道口岸で今季の初雪、除雪緊急対応を実施中国黒竜江省3日、雪に包まれた綏芬河駅。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン11月5日】中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路ハルビン局集団綏芬河（すいふんが）駅は3日、立冬を前に黒竜江省の綏芬河鉄道口岸（通関地）で初雪を観測し、同駅で除雪緊急対策を発動したと明らかにした。みぞれが旅客の移動や貨物輸送に及ぼす影響を避けるため、同駅では24時間前に気象警報を