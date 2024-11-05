阪神は５日、２０２５年３月開業の新２軍球場「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」開催試合の入場券料金を発表した。全７席種で一般価格で最大４０００円。外野席は全て自由席で、コンクリート階段の観覧エリアとなる。また、「春季教育リーグ」「ウエスタン・リーグ公式戦」の全試合（計７０試合程度）でシーズンシートを発売。「コクヨプレミアムシート」「フィールドシートＡ（１塁、３塁）」の２席種で数量限定の抽選発