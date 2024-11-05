重慶長安汽車の自主ブランド新エネ車販売台数１０月は４８・６％増自動車メーカー重慶長安汽車の生産工場。（7月3日撮影、重慶＝新華社記者/王全超）【新華社重慶11月5日】中国自動車メーカーの重慶長安汽車は3日、10月の自主ブランド新エネルギー車（NEV）の販売台数が前年同月比48.6％増の8万5272台だったと発表した。うち「長安啓源」は1万8050台、「深藍（Deepal）」は2万8730台。子会社の阿維塔科技（アバター・テクノ