中国商用車メーカーの江鈴汽車、１０月の新車販売２２・３％増江西省にある江鈴汽車の工場で作業する従業員。（資料写真、南昌＝新華社記者/彭昭之）【新華社北京11月5日】中国の商用車メーカー、江鈴汽車が4日に発表した新車販売台数は10月が前年同月比22.3％増の3万766台、1〜10月の累計が前年同期比10.9％増の27万2989台だった。