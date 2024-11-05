東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 財新PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:45 結果51.9 予想50.4前回50.3（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）) 結果52.0 予想50.5前回50.3（財新サービス業PMI) 【豪州】 中銀政策金利（11月）12:30 結果4.35% 予想4.35%前回4.35%（豪中銀政策金利) ※要人発言やニュース 【豪州】 豪中銀声明 4.35%に