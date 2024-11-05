エヌアイデイが堅調な動き。１日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について、売上高を２３３億円から２４０億円（前期比６．３％増）へ、営業利益を２６億円から２９億円（同３．２％増）へ、純利益を１８億９０００万円から２１億８０００万円（同３．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 顧客の堅調なＩＴ投資需要などにより、上期においてシステム開発事業、システムマネジメント事業、その他の全セグメ