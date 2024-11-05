三菱重工業が後場は軟調に推移している。同社が５日午後１時半に発表した２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算は、売上高が２兆２９８１億１３００万円（前年同期比１１．１％増）、最終利益が１０７１億２０００万円（同１６．５％増）だった。７～９月期の最終利益は同１６％増となった。エナジーとプラント・インフラ、航空・防衛・宇宙の各部門が堅調に推移し、特に防衛・宇宙関連では航空機