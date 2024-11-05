【モデルプレス＝2024/11/05】俳優の山田裕貴が11月4日、自身のInstagramを更新。坊主頭姿を披露した。【写真】山田裕貴、坊主姿の自撮り◆山田裕貴、ミディアムヘアから坊主にイメチェン山田は「＃山田裕貴ANN 日本某所から今夜も25時からよろしくお願いします！」と添えて、最新の自撮りを投稿。以前は爽やかなミディアムヘアだった山田だが、今回は黒髪の超短髪になり、大きくイメージチェンジした姿を披露した。◆坊主姿の山田