アンダーパスする幹線道路も整備。踏切も3か所除却JR東海道本線の313系電車（画像：写真AC）。沼津市（静岡県）は2024年10月末、沼津駅の西側に位置する小諏訪地区で、新しい鉄道車両基地の建設工事に着手すると発表しました。これは沼津駅付近の鉄道高架化事業の一環で、現在、駅の東側にある基地を移設するものです。留置線をはじめ通路線、洗浄線などの線路や、点検庫、モーターカー庫などの建物を建設。JR東海道本線の北側