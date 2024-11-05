中国・長江デルタ地域のＧＤＰ、１〜９月は過去最高を更新  江蘇省連雲港市の中国・カザフスタン（連雲港）物流基地。（ドローンから、7月25日撮影、南京＝新華社記者/李博）【新華社上海11月5日】中国長江デルタ地域の上海・江蘇・浙江・安徽1市3省がこのほど発表した第1〜3四半期（1〜9月）の域内総生産（GDP）の合計額は23兆2千億元（1元＝約21円）となり、全国の約4分の1を占めし、過去最高を更新した。浙江省政府諮