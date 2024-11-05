Metaが計画していた、原子力発電で稼働するAIデータセンター建設プロジェクトが、予定地に希少なハチが生息していることが判明したのを原因に頓挫していたことが報じられました。Meta’s plan for nuclear-powered AI data centre thwarted by rare beeshttps://www.ft.com/content/ed602e09-6c40-4979-aff9-7453ee28406aMeta’s nuclear datacenter plan reportedly stung by bees • The Registerhttps://www.theregister.c
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