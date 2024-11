BRAHMANが昨日11月4日、横浜BUNTAIにて結成30周年記念ライブ<六梵全書 Six full albums of all songs>を開催した。4時間におよぶ公演のラストには新曲「順風満帆」のミュージックビデオが披露された。◆BRAHMAN 動画 / 画像新曲「順風満帆」は、7年ぶりフルアルバム『viraha』のリリースに先駆けて11月5日より配信スタートとなった。「Slow Dance」以来約3年ぶりとなる同新曲は、BRAHMANの30周年プロジェクトのテーマといえる仕