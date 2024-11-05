【ニンテンドーミュージック:スーパードンキーコング2】 11月5日 追加 任天堂は、有料サービス「Nintendo Switch Online」加入者向けサービス「Nintendo Music」にて「スーパードンキーコング2」を11月5日に追加した。 「Nintendo Music」はファミコンからNintendo Switchまで、さまざまな年代のゲーム音楽