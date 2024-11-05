ほかほか命(@hokahokainochi)さんは、保育園のお迎えに行くのが楽しみです。その理由は、予期せぬ姿で現れるわが子だそう。保育園あるあるとも言えそうな作品をどうぞごらんください。 ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi お迎えのときに、子どもがどんな様子で待っている