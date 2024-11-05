9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、12月10日に発売される『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE13 HOLIDAY』（カエルム）の表紙に初登場する。【写真】真剣な表情で調理する宮舘涼太今回、初表紙を飾るのが2025年にデビュー5周年を迎えるグループ、Snow Manのロイヤル貴公子“舘様”こと宮舘。ファッションへの関心は人一倍高く、プライベートでもファッションをこよなく愛する“舘様”が、同誌ファッションストーリーにおいて、普段