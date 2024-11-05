Appleが2024年11月4日にリリースしたiOS 18.2ベータ2において、Apple Intelligenceの設定画面より「ChatGPT Plusにアップグレード」することが可能になりました。iOS 18.2 beta adds ‘Upgrade to ChatGPT Plus’ option in Settings app - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/11/04/ios-18-2-beta-adds-upgrade-to-chatgpt-plus-option-to-the-settings-app/iOS 18.2ベータ1は2024年10月23日にリリースされており、SiriとChatGPTを