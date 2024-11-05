ＴＤＫが大幅続伸している。１日の午後２時３０分ごろに発表した２５年３月期業績予想及び配当予想の上方修正が引き続き好材料視されている。 連結最終利益を１２８０億円から１６００億円（前期比２８．３％増）へ上方修正し、配当予想を中間６０円・期末１２円（ただし、１０月１日付で１株を５株に株式分割）から中間７０円・期末１４円へ引き上げた。上期において、スマートフォンなどの新モデルの立ち上がりによ