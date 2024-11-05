ＴＤＫが大幅続伸している。１日の午後２時３０分ごろに発表した２５年３月期業績予想及び配当予想の上方修正が引き続き好材料視されている。 連結最終利益を１２８０億円から１６００億円（前期比２８．３％増）へ上方修正し、配当予想を中間６０円・期末１２円（ただし、１０月１日付で１株を５株に株式分割）から中間７０円・期末１４円へ引き上げた。上期において、スマートフォンなどの新モデルの立ち上がりによ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ニコルの式 父代わり務めた俳優
- 2. フワ母救急搬送 薬物トラブルか
- 3. イッテQ 大島美幸の行動に不快感
- 4. 90歳の田原氏 自身の年金額告白
- 5. チロルチョコに生きた虫が混入
- 6. まなぶ告発 妻傷つけた大物芸人
- 7. 「うわぁ〜!」店で女性叫ぶ声
- 8. 有吉 大谷報道「激烈に悪趣味」
- 9. globe・KEIKO マスクなし姿公開
- 10. 大野智のタトゥー巡り友人説得か
- 1. 90歳の田原氏 自身の年金額告白
- 2. チロルチョコに生きた虫が混入
- 3. 「うわぁ〜!」店で女性叫ぶ声
- 4. まるで北朝鮮 小5娘は不登校に
- 5. 闇バイト 元ジャニJr.ボコボコに
- 6. 194キロ死亡事故 弁護側争う姿勢
- 7. 漫画家の楳図かずおさんが死去
- 8. 軽井沢でマナーなき新参者が急増
- 9. リニア 大井川問題でメドただず
- 10. 佳子さま 愛子さまへ気遣い反響
- 1. 高須幹弥氏「稲村和美氏が当選」
- 2. 石破氏の食事マナー物議 失望も
- 3. 再会したいじめっ子に見事反撃
- 4. 「コピー代2円」秘書を叱った訳
- 5. 石破首相の食事マナー炎上の背景
- 6. 森永氏 がん闘病も1日30本の喫煙
- 7. 比例当選の鳩山Jr. 突然のX封印
- 8. 難病で「黄色い涙」を流した娘
- 9. 人気YouTuber 学祭前に追突事故
- 10. ひろゆき氏 政権交代したいなら
- 1. 秋山成勲語る差別「日本人は…」
- 2. 人気のリスを殺処分 全米で騒動
- 3. 限定キティ買占め 中国で即転売
- 4. 飼い犬豹変 英女児襲われ死亡
- 5. 地下鉄サーフィンの死者6名に 米
- 6. ハマス襲撃 生還女性が最悪結末
- 7. ロシア陣地で北朝鮮兵士が死亡か
- 8. タイの「韓国旅行離れ」が加速
- 9. 北朝鮮兵 コミュ取れず右往左往
- 10. 音楽P クインシーさん91歳で死去
- 1. 103万円の壁は「設定低すぎる」
- 2. 電話中に倒れ…医師の診断に絶望
- 3. 息子は東大 老後安泰と思いきや
- 4. 年収850万円 仕事サボリ術明かす
- 5. 思わずダメ 安倍氏の仰天の一言
- 6. ダイソー釣り具 100均の救世主に
- 7. 年金振込額の違和感スルー 悲劇
- 8. NY外為市場でドル下落 大統領選
- 9. 中古で購入 マツダ「RX-8」激変
- 10. 老後の備え 8割が「大きな不安」
- 1. X ブロックの仕様変更の適用開始
- 2. AppleがTikTokへ非公式に警告か
- 3. 若者は「鈍行」を知らない 話題
- 4. いま話題のスマートウォッチ3選
- 5. Amazonで「飲料」が最大47%OFFに
- 6. 電波を流すパイプ「導波管 」柔らかく
- 7. AdobeがPDFで入稿データを作成する際の…
- 8. 今の技術で『ターミネーター』T-800を
- 9. お前使えない 退職勧奨になるか
- 10. 約6割が仕事をする上で働く場所の環境…
- 1. 「大谷愛車SHOT」苦情900件超え
- 2. 朗希 ロッテのオファー拒否か
- 3. 岡本和真 メジャー挑戦を断念か
- 4. 大谷が語った外食をしない理由
- 5. SBの4連敗 流れ変えたまずい発言
- 6. さらばの「手抜き学祭営業」話題
- 7. SB和田毅が引退発表 午後会見へ
- 8. 「.985」も戦力外 鷹25歳に騒然
- 9. 久保を干したこと反省しろ 批判
- 10. 久保建英の圧巻ゴール「最高」
- 1. ニコルの式 父代わり務めた俳優
- 2. フワ母救急搬送 薬物トラブルか
- 3. イッテQ 大島美幸の行動に不快感
- 4. まなぶ告発 妻傷つけた大物芸人
- 5. 有吉 大谷報道「激烈に悪趣味」
- 6. globe・KEIKO マスクなし姿公開
- 7. 大野智のタトゥー巡り友人説得か
- 8. 橋本環奈のキス写真は前代未聞
- 9. アンミカが苦手な女性告白 賛否
- 10. 嵐が集合も 顔出しできないワケ
- 1. 「チーズ腐ってる」驚きの苦情
- 2. 彼の財布から出てきたモノにゾッ
- 3. 不倫バレ職場に妻「出てこい!」
- 4. 毎週5kgの米購入 常連客に病判明
- 5. タクシー カード払いは困るワケ
- 6. 音信不通 娘の部屋で真相悟る母
- 7. 再会したいじめっ子を返り討ちに
- 8. 夫に子ども任せたら 衝撃行動
- 9. なんで…産声あげない乳児に困惑
- 10. 孫に難癖つける義母と決別