スターダストプロモーション所属の4人組ガールズグループAMEFURASSHIが、結成6周年を迎えた11月3日(日)、東京都・ダイバーシティ東京 プラザ 2階 フェスティバル広場で、最新アルバム『Flora』の豪華盤発売を記念したリリースイベントを開催した。＜AMEFURASSHI Free Live Tour “Flora experience”＞と題して各地を回っている同リリイベも中盤戦を迎え、豪華盤発売当日となったこの日、雲ひとつない秋晴れの下、Colors(ファンの