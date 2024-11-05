5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 58226 -46.9 26310 ２. 野村日経平均6092 -18.9 39900 ３. 楽天Ｗブル4531 -36.2 31080 ４. 日経ブル２4318 -32.5 282.5