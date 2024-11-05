ANGEL CHAMPAGNEは、ホリデーシーズン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition』3種類の販売を2024年11月22日(金)から開始します。 ANGEL CHAMPAGNE「Holiday Edition」 ANGEL CHAMPAGNEは、ホリデーシーズン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition』3種類の販売を2024年11月22日(金)から開始。 『Holiday Edition』はNV Brut Rose Whiteをベースとし、クリスマスをイメージ