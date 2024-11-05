​２０２４年パリ五輪の女子ボクシング６６キロ級の金メダリストで、試合中にずっと性別論争に巻き込まれていたアルジェリアボクシング選手のイマネ・ケリフが生物学的に男だという医療報告書が流出した。​５日（現地時間）、ヒンドゥスタン・タイムズ、ザ・タイムズ・オブ・インディアなど外信によると、フランスのジャーナリスト、ジャファル・アイト・アウディア氏が確保した文書を通じて、ケリフは内部の睾丸とＸＹ